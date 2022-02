VIDEO/ Unul dintre suspecții în dosarul dublului omor de la Fălești, plasat în arest la domiciliu. Rudele victimelor au protestat la Judecătoria Bălți

19:40

Cea de a 94-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film va onora cele mai bune filme lansate între 1 martie și 31 decembrie 2021 și este programată să aibă loc la 27 martie 2022. Printre filmele cu cele mai multe nominalăzări este „The Power of the Dog”, care conduce cu 12 nominalizări. Clasamentul este urmat de „Dune”, care are 10, și de „Belfast” și „West Side Story”, care au șapte nominalizări fiecare.