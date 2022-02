Acord de colaborare între Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova și o universitate din Bălți

19:20

Preotul Ioan Bejan, parohul bisericii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava", din cadrul Mitropoliei Basarabiei, subordonate canonic Patriarhiei Române, s-a născut într-o familie cu 17 copii din România, iar acum s-a mutat cu soţia şi cei 3 copii în satul Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă. Mărturiseşte că e mult de muncă - are de ridicat o biserică şi de zidit suflete, se arată într-un reportaj din cadrul campaniei TVR MOLDOVA „Adevărul despre Mitropolia Basarabiei". Părintele Ioan are 34 de ani şi este al 15-lea COPIL în familia sa, cu 17 fraţi şi surori. S-a născut în satul Vinderei, comuna Dohan din judeţul Vaslui şi şi-a dorit din totdeauna să-l slujească pe Dumnezeu. Îşi dorea foarte mult să aibă parohia sa, iar atunci când Preasfinţitul Veniamin, Episcop al Basarabiei de Sud, l-a chemat la Cahul, unde şi-a depus dosarul pentru a fi herotonit preot în Republica Moldova, i-a spus că va avea mult de muncă. Această mutare nu a fost uşoară nici pentru preoteasă şi cei trei fii. „Am avut această chemare să zic aşa, de a venit tocmai aici în Feşteliţa, ne ne-am fi gândit niciodată, sincer să vă spun dacă cineva mi-ar fi spus acum câţiva ani că o să ajungem să trăim în Republica Moldova aş fi spus, nu, e imposbil, toată lumea pleacă din Republica Moldova, ce să căutăm noi acolo. Şi încă în Feşteliţa. Nici nu ştiam unde e pe hartă", mărturisește preoteasa. Laura Bejan a făcut facultatea de Geografie şi Turism, a locuit 16 ani la Bucureşti şi a lucrat pentru o companie IT. Viaţa se pare, însă i-a pregătit o altă cale. „Am avut un venit foarte bun, dar am renunţat la acest job, acum 6 ani, atunci când s-au născut copii, îmi era greu să împart viaţa de familie cu viaţa de birou, mai ales că era foarte solicitant. Sunt profesoară aici la Feşteliţa, de limbă engleză, şi să ştiţi că îmi aduce foarte multă bucurie această profesie, pentru că să lucrezi cu copii este greu, dar şi plăcut, mă iubesc, mă îmbrăţişează", mai spune femeia. Locuitorii din Feşteliţa şi-au dorit ca la ei în localitate să fie înfiinţată o parohie care să aparţină Mitropoliei Basarabiei. „Avem nevoie nu numai de infrastructura socială pe bani veniţi de undeva, avem nevoie şi de purificare spirituală românească, asta am observat-o în toate mandatele mele 5 la număr. Având în vedere că toată localitatea este de religie ortodoxă, această biserică este foarte binevenită în acest sat, cu atât mai mult cu cât şi părintele a venit să construiască o biserică în stil naţional, muntenesc, arhitectură tradiţională, ortodoxie tradiţională care place la multă lume şi se simt la ei acasă", a declarat primarul Nicolae Tudoreanu. Întâmplător sau nu, dar părintele este născut pe 2 iunie, zi în care este sărbătorit Sfântul Ioan de la Suceava, hram pe care îl are şi parohia din Feşteliţa. Fundaţia bisericii a fost pusă pe 4 decembrie, iar acum slujbele se fac în paraclisul de alături. O biserică nu se construieşte într-o zi, spune, părintele care speră să adune suma necesară pentru ca lăcaşul să fie ridicat. „Devizul de cheltuieli l-am actualizat la preţurile care sunt acum şi deci de la cota zero până ca să ridicăm biserica ne trebuie vreo 5 milioane de lei", spune părintele. De acum în colo, preotul şi familia sa nu-şi mai fac planuri, iar Feşteliţa va fie pentru ei a doua casă.