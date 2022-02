Elevii din școlile sportive și arte din capitală, care au activități extracurriculare, vor reveni la lecții

09:30

„The Power of the Dog”, un western cu accente sumbre şi psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe şanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care şi cea pentru cel mai bun film, relatează Reuters, citat de Digi24. În regia lui Jane Campion, „The Power of the Dog” … Articolul Lista nominalizărilor la premiile Oscar 2022. Care este favoritul de a câștiga titlul de cel mai bun film apare prima dată în ZUGO.