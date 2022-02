Premiile Oscar 2022. Care sunt filmele nominalizate pentru categoria cel mai bun film

09:30

Studenții ciclului II, Masterat, programul „Ingineria Software”, FCIM-UTM – Alexandru STAMATIN, Laurențiu CIOCAN, Filip OSOIANU și Cristofor FISTIC au prezentat raportul final la proiectul „Forecasting the maximum number of concurrent agents for users of a customer service solution”, elaborat pentru beneficiarul principal, compania germană OTRS (Frankfurt). Articolul (foto) Prognoze și soluții propuse de studenții de la „Ingineria Software” – UTM, apreciate de partenerii europeni apare prima dată în #diez.