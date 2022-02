Dacă ai nevoie de un credit, ODIMM îți vine în ajutor

15:40

Soia (Soja hipoida) este considerata o planta sacra in Asia. Totusi, aceasta a inceput sa fie destul de controversate din cauza culturilor modificate genetic, insa nimeni nu poate contesta beneficiile pe care soia o are pentru sanatate atunci nu este modificata genetic, scrie sfatnaturist.ro. In magazine, se gaseste sub diferite forme: boabe proaspete, boabe uscate […] Articolul Soia. 13 lucruri mai puțin știute despre planta sacră apare prima dată în AgroTV.