Întâlnirea dintre Putin și Macron a stârnit val de glume pe internet; Meme-uri virale cu cei doi stând la masa de 6 metri

16:40

Oscar 2022: Producția care a primit cele mai multe nominalizări Producția ”The Power of The Dog” a primit cele mai multe nominalizări, 12, inclusiv pentru regie, imagine, cel mai bun film și cel mai bun actor în rol principal. La categoria “Cel mai bun film” au fost selectate: “Belfast” (regia lui Kenneth Branagh), “Coda” (Sian Heder), “Don’t Look Up” (o producție Netflix sub regia lui Adam McKay), “Drive my car” (Ryusuke Hamaguchi), “Licorice Pizza” (Paul Thomas Anderson), “Dune” (Denis Villene...