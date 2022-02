Cum au reușit savanții să dezvolte vaccinul anti-Covid19 într-un timp atât de scurt. Episodul III din campania „Ia-ți un booster de știință. Informăm, nu înțepăm”

14:00

Schimbările climatice sunt un pericol tot mai iminent, iar oamenii nu sunt suficient de pregătiți pentru a face față unei amenințări existențiale atât de periculoase pe o perioadă lungă de timp. Aceste schimbări nu vor avea repercusiuni doar asupra economiei, ci și asupra oamenilor, a modului cum se vor simți. Când Sandy Rosenthal și soțul ei au auzit că uraganul Katrina este pe drum, au făcut bagajele timp de 3 săptămâni și au mers la un hotel, simțindu-se în siguranță și pregătiți pentru furtuna care urma. Dar în timp ce urmăreau dezastrul la televizorul din camera lor de hotel, ceva s-a schimbat pentru Sandy. Brusc, nu se mai putea relaxa. Era înfricoșată de știri, incapabilă să mai privească, să asculte sau să citească despre orice altceva. „Eram lipită de televizor imediat ce mă trezeam”, își amintește ea. „Eram complet incapabilă să mă uit la altceva decât la știri”. Asta a durat 3 luni. „Nu m-am putut relaxa; Nu am putut să mă uit la un film. Nu am putut participa la conversații fără sens”, spune Sandy. La acea vreme, Sandy credea că acesta era un răspuns normal. Privind în urmă, totuși, ea aseamănă experiența cu o criză de nervi. „Ani mai târziu, înțeleg că acel eveniment a avut un impact asupra sănătății mintale”, spune ea. Experiența lui Sandy s-a transformat în cele din urmă într-o carte, Words Whispered in Water: Why the Levees Broke in Hurricane Katrina. Dar povestea ei servește și ca un avertisment cu privire la impactul schimbărilor climatice pe care îl va avea în continuare asupra sănătății noastre mintale. Schimbările climatice agravează evenimentele meteorologice severe, cum ar fi uraganele Potrivit Centrului pentru Soluții Climatice și Energetice se așteaptă că încălzirea globală va duce la o creștere a intensității și frecvenței evenimentelor meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, inundațiile și uraganele. De fapt, Evaluarea Națională a Climei din 2018 notează că numărul și intensitatea valurilor de căldură, a ploilor abundente și a uraganelor majore a crescut deja. Între 2030 și 2050, se preconizează că schimbările climatice vor cauza aproximativ 250.000 de decese suplimentare pe an din cauza malnutriției, bolilor, diareii și stresului termic. Ce înseamnă asta pentru sănătatea mintală Potrivit unui raport, 25 până la 50 la sută dintre persoanele expuse unui dezastru meteorologic extrem sunt, de asemenea, expuse riscului unui efect negativ asupra sănătății mintale. Același raport adaugă că până la 54% dintre adulți și 45% dintre copii suferă de depresie după un dezastru natural. Efectele imediate După uraganul Katrina, de exemplu, 49% dintre supraviețuitori au dezvoltat o tulburare de anxietate sau de dispoziție. În plus, 1 din 6 a dezvoltat tulburare de stres post-traumatic (PTSD), iar sinuciderea și gândurile de sinucidere s-au dublat. În urma dezastrelor naturale, psihologii au observat o creștere a ceea ce ei numesc reacții de suferință, care includ lucruri precum: insomnie iritabilitate consum crescut de substanțe depresie Deși aceste reacții se pot estompa și se vindecă în timp, acesta nu este întotdeauna cazul - mai ales dacă persoanele direct afectate nu caută ajutor sau nu fac față traumei lor. În aceste cazuri, pot apărea efecte mai severe asupra sănătății mintale, inclusiv depresie și tulburări de anxietate. Acest lucru este valabil mai ales, explică Susan Clayton, profesor de psihologie și studii de mediu la College of Wooster, dacă oamenii trăiesc deja cu o afecțiune mintală sau sunt afectați de mai multe ori de un dezastru natural. Efectele treptate Deoarece schimbările climatice cauzează schimbări lente asupra planetei noastre, începem să vedem și acele efecte treptate care afectează sănătatea mintală în timp. Un studiu din 2020 leagă temperaturile înalte cu un risc crescut de deces din cauza atât rănilor neintenționate, cât și intenționate, inclusiv sinuciderea. Alte cercetări din 2017 sugerează o legătură între căldură extremă și creșterea iritabilității, agresivității și chiar violenței. De asemenea, ar putea exista o corelație între anxietate, schizofrenie și tulburări de personalitate și expunerea la o calitate proastă a aerului, potrivit unui studiu amplu din 2019 pe oamenii din Statele Unite și Danemarca. Cu toate acestea, cercetările sunt încă în desfășurare pentru a determina cum, exact, poluarea aerului afectează condițiile de sănătate mintală. Chiar dacă nu ești direct afectat, s-ar putea să simți impactul Pur și simplu vizionarea știrilor sau citirea despre schimbările climatice și dezastrele naturale - sau auzirea de la cei dragi care se confruntă cu evenimente meteorologice severe - poate avea un impact asupra sănătății tale mintale. Unii o simt mai mult decât alții Această problemă a distresului climatic este deosebit de îngrijorătoare când vine vorba de tineri. Un studiu din 2018 sugerează o legătură între schimbările climatice și un risc crescut ca copiii să dezvolte o serie de afecțiuni de sănătate mintală, inclusiv PTSD, depresie, anxietate și fobii. „Tinerii noștri sunt deja mai vulnerabili din punct de vedere emoțional la știrile despre lucruri pe care nu le putem controla”, explică Elissa Epel, vicepreședinte al departamentului de psihiatrie și științe comportamentale și conducător de facultate al Grupului de lucru privind schimbările climatice și sănătatea mintală de la Universitatea din California, San Francisco. „Orice sună apocaliptic, cu cât copilul este mai mic, cu atât este mai vulnerabil să se simtă tulburat de asta, deoarece nu este pregătit emoțional pentru a face față greutății și poverii crizei climatice.” Dar chiar și atunci când acești copii devin adolescenți, anxietatea lor în legătură cu schimbările climatice nu scade. Cum putem face față? Efectele schimbărilor climatice deja se resimt și probabil lucrurile se vor înrăutăți. Luați în considerare septembrie 2020, cel mai cald septembrie înregistrat. Epel subliniază că, în viitor, septembrie 2020 ar putea părea relativ rece, deoarece temperaturile calde continuă să bată recorduri. „Este mai realist, dar este foarte dur și oamenii nu sunt bine pregătiți pentru a face față unui viitor atât de amenințător”, spune ea. Recunoaște-ți sentimentele Este în regulă să fii îngrijorat sau să te temi de modul în care schimbările climatice ar putea afecta viața ta, viața copiilor tăi sau planeta în ansamblu. Nu ascunde aceste sentimente. În schimb, vorbește cu prietenii și familia. S-ar putea să descoperi că ei împărtășesc multe dintre aceleași preocupări ca ale tale, ceea ce te poate ajuta să te simți mai puțin singur. „Este important să găsești alți oameni cărora le pasă”, spune Clayton. Spune-le copiilor tăi că este în regulă să vorbească și despre sentimentele lor Știrile despre schimbările climatice sunt greu de trecut cu vederea, așa că este important să lași copiii să vorbească despre ceea ce aud și văd. Lasă-i să pună întrebări și să răspundă cinstit, dar într-un mod adecvat pentru dezvoltare. „Părinții și profesorii pot vorbi cu ei despre informații, astfel încât ei să vadă speranță și să învețe despre toate schimbările care au loc chiar acum”, spune Epel. Învață-ți declanșatorii „Îngrijorarea este un proces obișnuit”, spune Michelle Newman, profesor de psihologie și psihiatrie la Universitatea de Stat din Pennsylvania. „Și dacă ești o persoană care își face griji, ai tendința să cauți lucruri pentru care să-ți faci griji”. Ea recomandă să înveți să identifici ceea ce declanșează aceste griji. Poate că sunt fotografii cu case devastate de uragan sau povești cu animale sălbatice afectate de incendii. Odată ce ești conștient de ceea ce îți declanșează aceste stări, poți să fii mai puțin anxios atunci când nu este util, învățând să eviți – sau să limitezi – accesul tău la factorii declanșatori atunci când simți că totul devine prea mult. Acest lucru ar putea însemna să limitezi aportul de știri sau să fii sincer cu prietenii atunci când încep să vorbească despre ceva ce îți declanșează anumite stări. Oferă-ți pauze pentru a evita epuizarea Deși poate fi util să te implici în cauze de mediu, deoarece îți oferă o anumită putere în fața unei amenințări mari, epuizarea nu ajută pe nimeni. „Uneori trebuie să ne detașăm cu toții”, spune Clayton. „Asta ar putea însemna să respiri adânc sau să găsești lucruri care te calmează fiziologic, cum ar fi plimbări, ieșiri în natură”, adaugă ea. În plus, spune ea, „rolurile multiple pot fi o sursă de rezistență. Așa că, dacă îți faci partea pentru schimbările climatice, asigură-te că faci și chestii de familie, ai grijă să faci grădinărit sau să te implici în activități extrașcolare”. Cuvinte cheie: schimbare climatică sănătate mintală impact frică Sursa foto: Vox Sursa: www.healthline.com