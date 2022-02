Google, dat în judecată. Pentru ce ar putea să plătească peste două miliarde de euro

11:30

De ziua lui Bogdan, am venit în ospeție la el și mama lui, care locuiesc în raionul Fălești, cu daruri și bunătăți. El a împlinit 16 ani și la vârsta lui așa de fragedă are grijă de mama lui țintită la pat din cauza problemelor cu coloana vertebrală. Bogdan este singurul ei ajutor, el este umărul de sprijin al familie. Pentru că ne-am dorit ca această zi să fie una mai specială, în cadrul campaniei de caritate „Dăruiește magia de Crăciun”, care încă continuă, am venit cu daruri, printre care haine de iarnă, și anume o geacă, un costum sportiv și încălțăminte, și, pentru că îi place mult desenul, i-am luat mai multe ustensile, pentru ca hobby-ul lui să fie și mai plăcut – albume cu hârtie, pensule, guașe, creioane.