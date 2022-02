ultima oră | Stoianoglo va fi cercetat penal și în dosarul expulzării profesorilor turci

15:40

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana au aprobat luni, 7 februarie, prelungirea cu 30 de zile a măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo. Informația a fost confirmată pentru ZUGO de către procurora responsabilă de comunicare din cadrul Procuraturii Generale (PG), Mariana Cherpec. Aceasta ne-a mai comunicat …