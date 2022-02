Academician din Cernăuți, despre soarta românilor din Ucraina: Lupta pentru limba română continuă. Suntem declarați oficial ocupanți

17:20

Organizațiile non profit din Republica Moldova au ocazia să primească granturi pentru proiectele ce țin de dezvoltarea serviciilor de angajare incluzivă a grupurilor vulnerabile. Concursul este realizat de Fundaţia Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene şi al Suediei, și poate fi accesat până pe 21 februarie. Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu Asociaţia Businessului European şi Centrul Contact, cu susţinerea financiară a UE cofinanţarea din partea Suediei, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă a ţării”, notează Moldpres. Programul de granturi are drept scop susţinerea a cel puţin 30 de organizaţii ale societăţii civile (OSC-uri) locale în vederea creării consorţiilor ţintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile şi să creeze oportunităţi de integrare social-profesională a acestor grupuri. Potrivit organizatorilor, suma disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 500 de mii de euro, iar suma maximă oferită per proiect (consorţiu) nu va depăşi 50 de mii de euro. Perioada de implementare a proiectelor, finanţate în cadrul acestui concurs de granturi, va fi minim de 20 de luni, dar nu va depăşi 22 de luni. Pentru a fi participanţi eligibili, solicitanţii trebuie: să fie persoane juridice stabilite şi înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru; să fie organizaţii nonprofit (necomerciale); să fie organizaţii ale societăţii civile de nivel local, de exemplu: asociaţii obşteşti, fundaţii, organizaţii comunitare, instituţii necomerciale, să fie direct responsabili de pregătirea şi gestionarea proiectului, fără a acţiona ca intermediar etc. Articolul Uniunea Europeană, granturi pentru dezvoltarea serviciilor de angajare a persoanelor vulnerabile din R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.