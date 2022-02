Primarul de Hagimus și-a pierdut viața într-un accident rutier

13:20

Ministrul muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, spune că fenomenul migraționsit care se înregistrează în Republica Moldova nu reprezintă o noutate, ci o tendință a ultimilor 20 de ani. Oficialul spune că, deși cetățenii Republicii Moldova sunt plecați din țara, prezența lor se face simțită prin ajutorul constant pe care-l... The post Marcel Spatari despre fenomenul migraționist: oamenii au plecat fizic, dar ei ajută țara appeared first on Portal de știri.