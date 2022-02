Construcții, terenuri, mijloace de transport și bunuri în valoare de circa 2 milioane de lei, puse sub sechestru de ARBI

07:40

Femeia care poate coborî până la 70 de metri sub apă fără tub de oxigen: „Nici nu știam că e omenește posibil” Oamenii de știință credeau că oamenii ar putea înota până la o adâncime maximă de 30 de metri cu o singură respirație, fără sursă de oxigen. Amber Bourke a coborît mai mult de 70 de metri, iar fenomenul nu are o explicație fiziologică, relatează The Guardian. Cu ani în urmă, australianca Amber Bourke avea 20 de ani și călătorea Egipt când a descoperit ceva uimitor despre ea însăși. Într...