Cel mai înalt ghețar din lume se topește într-un ritm accelerat

La început de februarie, echipa AGRO TV MOLDOVA a ajuns la Istanbul, în vizită la colegii de la AGRO TV TURCIA. Schimbul de experiență a fost unul pe măsură, am vizitat sediul televiziunii, am făcut cunoștință cu angajații de acolo și am avut ocazia să transmitem LIVE…chiar din platoul lor. MIHAELA RUDENCO, prezentator, AGRO TV