Racii apreciați, balanțele înțelegătoare iar peștii dinamici. Horoscopul săptămânii          

16:40

Am pășit într-un nou an. Nici 2021 nu a fost unul ușor pentru domeniul educație, care a continuat să se confrunte cu numeroase probleme. O parte din ele au fost soluționate, altele însă își așteaptă rândul. La început de an, „Vocea poporului” a solicitat un inter­viu președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), Ghenadie […]