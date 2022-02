Medic nefrolog: Cum să deosebim durerile de spate de durerile de rinichi

12:00

Liderul PSRM, Vlad Bătrîncea, în cadrul unei emisiuni a declarat că socialiștii au fost primii care au ieșit public și au spus că din țară sînt scoase sume foarte mari de bani, transmite Noi.md.”Noi sîntem primii în Republica Moldova care am ieșit public și am declarat și am informat că din BEM iesă bani, Dodon chiar a și fost invitat la Procuratura Generală cu scopul de a fi tras la răspunder