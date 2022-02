Camilla va avea titlul de Regină a Marii Britanii. Anunțul făcut de Regina Elisabeta a II-a

13:40

Dacă ești printre acele femei care a vizionat serialul Sex and the City, atunci cu siguranță ai observat pantofii superbi pe care Carrie îi purta. Aceasta era o simplă jurnalistă, dar era gată să dea și ultimul ban pentru o perechi de pantofi. Putem spune că serialul „Sex and the City" a făcut cunoscuți pantofii