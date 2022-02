Horoscopul zilei de 5 februarie 2022: Gemenii trebuie să-i evite pe cei care îi invidiază: Află ce se întâmplă cu zodia ta

19:10

Preşedintele Turciei, Recep Erdogan, are Covid Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat sâmbătă, pe Twitter, că a fost testat pozitiv la coronavirus. Acesta a precizat în postarea sa că nu are simptome severe, relatează Reuters, citat de Digi24. „După ce am avut simptome uşoare, soţia mea şi cu mine am fost testaţi pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infecţie uşoară, despre care am aflat că este din cauza variantei Omicron", a scris Erdogan pe Twitter. Erdogan s-a întâlnit, joi...