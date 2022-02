(video) Zdob și Zdub la Eurovision. Care au fost prestațiile trupei în cele două finale a concursului muzical

15:15

„Ce primăvară blândă și generoasă la doar câțiva kilometri de Chișinău”, m-am gândit atunci când am ajuns la Bardar, la familia Luchiță, acolo unde au înflorit primele lalele din acest an. Vreau să vă spun că este complicat să explici prin cuvinte când o afacere depășește condițiile de business și vinde emoții, dar o să încerc, fără patetism, să vă transmit primăvara din suflet pe care am simțit-o acolo. Articolul (galerie foto) La Bardar, deja este primăvară. Vă invităm să admirați vizual primele lalele din acest an apare prima dată în #diez.