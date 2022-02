Talibanii au numit o femeie la conducerea maternitatii din Kabul. Numirea are loc in conditiile in care Afganistanul se confrunta cu o criza umanitara de proportii - VIDEO

Talibanii au numit o femeie la conducerea maternitatii din Kabul. Numirea are loc in conditiile in care Afganistanul se confrunta cu o criza umanitara de proportii - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md