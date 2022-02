Ceban: Cei de la Guvernare se consideră mai presus și în continuare cer coridoare verzi prin capitală

11:50

Chișinăul rămâne în continuare sub Stare de Urgență în sănătate publică, iar cazurile de Covid-19 continuă să fie foarte multe, notează primarul general Ion Ceban în cadrul ședinței Primăriei Chișinău de astăzi. „S-au adeverit prognozele specialiștilor că aceasta tulpină este cu o rată a transmiterii mai mare și generează un val de infecții fără precedent. [...]