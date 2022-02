Televiziune digitală terestră pentru familiile din raionul Ungheni

20:00

Alte 5366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, dintre care 961 de cazuri în regiunea transnistreană. Din numărul total de cazuri, 34 sunt asociate cu contact în afara țării: 9-Romania, 7-Rusia, 4-Italia, 3-Germania, 3-Ucraina, 2-Egipt, 1-Belgia, 1-SUA, 1-Turcia, 1-Georgia, 1-Albania, 1-Olanda. Numărul total de...