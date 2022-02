Sfaturile unui expert în energie despre cum putem scădea costurile facturilor

21:30

Austria va introduce obligativitatea vaccinării pentru adulţi împotriva coronavirusului de la începutul lui februarie, sub riscul unei amenzi ridicate, a declarat cancelarul austriac Karl Nehammer, conştient de caracterul „sensibil” al acestei premiere europene care divizează societatea. „Aşa cum era prevăzut, vom face vaccinarea obligatorie de la începutul lui februarie” pentru... The post Țara europeană în care vaccinarea anti-COVID va fi obligatorie de la 18 ani în sus appeared first on Portal de știri.