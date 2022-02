Protestul transportatorilor: Aproape 95 la sută din rutele naționale vor fi sistate

18:10

Scumpirea carburanților nu se mai oprește. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o nouă majorare a prețului maxim de referință. Astfel, miercuri, 2 februarie, un litru de benzină A 95 va costa 23,16 lei, cu 7 bani mai mult. Un litru de motorina va costa 20,08 lei, cu 4 bani mai mult. • De la începutul acestui an, benzina s-a scumpit cu 1,86 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 2,35 lei per litru. NTV Moldova...