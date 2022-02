Ultima oră! Sîrbu și Reșetnicov au primit mandate de arest

12:50

Ex-deputaul Artur Reșetnicov a fost adus astăzi în fața judecătorilor. Acesta susține că nu are nicio vină, iar singurul regret pe care îl are este că „am votat pentru doamna Maia Sandu și am adus la putere un monstru care distruge statul”, a spus acesta înconjurat de mascați.