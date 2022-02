5 lucruri cu care Jocurile Olimpice din China vor intra în istorie

16:20

Dragă M., Sunt tatăl a doi copii și de 8 ani sunt divorțat, iar custodia copiilor o deține mama lor. Încă nu am acceptat faptul că nu mai sunt în sânul familiei în care am trăit timp de 21 ani. Mi-e greu să accept că nu-i am alături. Am fost despărțiți timp de un an, […]