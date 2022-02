Putin s-a dus la Olimpiada de la Beijing cu promisiunea a 10 miliarde de metri cubi de gaze pentru China

13:20

Aproape 40 de mii de gospodării din țara noastră vor benefica de ajutor unic de o mie de lei pentru perioada rece a anului. Alte șase mii de gospodării vor primi ajutor sub formă de lemne de foc. Asta după ce Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Orgnanizația People in Need au semnat memorandumul de […]