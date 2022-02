Ion Ceban despre implicarea financiară în comuna Băcioi

11:20

Primarul general Ion Ceban le declară „război” celor de la Guvernare, care sub paravanul „secretului de stat” ascund cheltuieli ale banului public în diferite contracte. Declarațiile au fost făcute de către primarul general Ion Ceban. „În același context, am să solicit juriștilor de la primărie ca să verifice toate cauzele de netransparentă în contractele publice, … Articolul Ceban le declară „război” celor de la Guvernare, care sub paravanul „secretului de stat” ascund cheltuieli ale banului public în diferite contracte apare prima dată în BreakingNews.