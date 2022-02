Până la 15 mii de lei. Proiectul care prevede majorarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin pescuitul ilicit, avizat pozitiv de Guvern

14:20

An de an, pe 2 februarie, este sărbătorită Ziua Mondială a Zonelor Umede, începând de la semnarea Convenției Ramsar, sub egida UNESCO, Iran, 1971. Convenţia Ramsar este un act internațional care stabilește reguli de protecție a ecosistemelor formate din zone umede. Acestea sunt definite ca suprafețe acoperite, permanent sau temporar, de ape puțin adânci. Zonele […] 2 februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede. Câte zone de acest fel avem în Republica Moldova?