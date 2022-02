ULTIMA ORĂ! Procurorii au depistat într-un seif al unui ex-deputat transfug 150 de mii de euro și 50 de mii de dolari.

08:50

Meta Platforms Inc., compania mamă a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub aşteptări astfel că averea fondatorului Mark Zuckerberg s-a redus joi, 3 februarie curent, cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scăderi înregistrate vreodată într-o singură zi, transmite. În jurul orei 10:25, la Bursa de la New York, acţiunile Meta erau