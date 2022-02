Distrugerea munițiilor din regiunea transnistreană, subiect abordat de președintele R. Moldova la întrevederea cu ambasadorul rus la Chișinău

14:50

Organizația de cercetare Ranking Web of Universities (Webometrics) a publicat topul universităților din întreaga lume, ediția de iarna 2022. În top sunt analizate peste 24000 de universități din întreaga lume, inclusiv 98 de instituții din România și 24 din Republica Moldova. Potrivit raportului Webometrics, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se situează pe primul loc în România și locul 825 în lume, urmată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, poziția 899 la nivel mondial, iar pe al treilea loc este Universitatea Politehnică din București, cu poziția 1057 în lume. Următoarele poziții sunt ocupate de Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Transilvania din Brașov. În Republica Moldova, primul loc îl ocupă Universitatea de Stat din Moldova, cu poziția 3610 mondial, urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei, locul 3760 în lume, și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, cu poziția 6570 mondial. Pe următoarele poziții la nivel național sunt Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți și Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Întregul clasament al universităților din România îl găsiți AICI. Indicatorii luaţi în calcul de ratingul Web of Universities (Webometrics): # 50 % – vizibilitatea – numărul total de linkuri externe pe care domeniul web al universităţii le primeşte de la terţe părţi; # 10 % – transparența – numărul total de citări (vezi mai multe detalii aici); # 40 % – excelenţa – calitatea articolelor ştiinţifice publicate în reviste internaţionale cu impact ridicat, aflate în primele 10 % cele mai citate într-un anumit domeniu. Webometrics este un top realizat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetare din cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din Spania începând cu anul 2004. Ierarhizarea din cadrul acestui top este realizată pe baza datelor web accesibile publicului şi rezultatele sunt făcute publice în lunile ianuarie şi iulie, în fiecare an. Articolul Topul celor mai bune universități din România și din R. Moldova în anul 2022 apare prima dată în InfoPrut.