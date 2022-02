De luni, elevii din capitală revin la ore cu prezență fizică

08:40

Expoziția „Arta la superlativ din Japonia" a ajuns la Chișinău. Colecția cuprinde 38 de kogei (artizanat) datând din secolul 19 până în prezent. Expoziția este itinerantă. Fiind concepută în 2017 de către Fundația Japoniei pentru a promova cultura și arta niponă, călătorește în America, Germania, Spania, Rusia, România, Slovenia, Lituania,...