O găină, prinsă în timp ce încerca să intre în sediul Pentagonului

Întreg colectivul al Î.S.„Calea Ferată din Moldova” a venit cu un mesaj de susținere pentru Orchestra Fraţilor Advahov și formața Zdob și Zdub, care vor reprezenta Republica Moldova în acest an la Eurovision Song Contest!”Ne bucură mult faptul că piesa ”Trenulețul”, unde am adus și noi un mic aport la crearea spotului, merge la Torino! Le dorim băieților succes și le zicem... Hey ho, let’s go!