Maia Sandu: „Îi încurajează pe oamenii de afaceri olandezi să investească în Republica Moldova, iar pe turiștii din Țările de Jos – să ne viziteze țara

Rusia are medici, infirmieri şi spitale de campanie la frontiera cu Ucraina și tot ce are nevoie pentru „a oferi asistență medicală trupelor de pe teren", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Moscova şi-a intensificat în ultimele săptămâni „capacităţile logistice şi de mentenanţă" de la granița cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John …