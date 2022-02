Sergiu Gaibu, despre măsurile de stăvilire a inflației: „Cea mai populară practică este susținerea populației”

20:10

Premierul, despre scumpirile operate de „Franzeluța”: „Am depus toate eforturile ca să asigurăm amânarea acestei decizii” Premierul Natalia Gavrilița a venit cu o reacție referitor la scumpirile la pâine anunțate azi de cel mai mare combinat de panificație SA „Franzeluța”. „ Am văzut că Franzeluța a anunțat scumpirea la o gamă largă de produse. Credeți-mă, am depus toate eforturile ca să asigurăm amânarea maximă a acestei decizii, care era cerută încă în noiembrie. Am reușit să ne asigurăm că pr...