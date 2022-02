(foto) Top 10 cele mai urmărite conturi de TikTok din Moldova la începul anului 2022

17:15

Câțiva ani la rând, echipa #diez are o tradiție de a recomanda săptămânal localuri și specialități din Chișinău. Rubrica Best Of este despre experiențe, emoții și descoperiri culinare. De aceea, ne-am propus să creăm un chestionar unde împreună să îmbogățim listele noastre de recomandări, iar cu ajutorul vostru să aflăm despre preferințele voastre gastronomice, așa încât listele best of să fie mai ample și mai delicioase!