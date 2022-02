Beneficiarii de pensii și alocații sociale își pot ridica banii de pe carduri

15:30

SUA: Rusia are spitale de campanie la frontiera cu Ucraina, și-a mărit capacitatea de a „oferi asistență medicală pe teren” Rusia are medici, infirmieri şi spitale de campanie la frontiera cu Ucraina și tot ce are nevoie pentru „a oferi asistență medicală trupelor de pe teren”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Moscova şi-a intensificat în ultimele săptămâni „capacităţile logistice şi de mentenanţă” de la granița cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a făcu...