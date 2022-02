Vom rămâne fără transport public, timp de trei zile

09:40

Din cauza sărăciei și în lipsă de perspective, tinerii pleacă masiv din țară. Rămân numai bătrânii, neputincioși și fără niciun ajutor. „Cine are grijă de dumneavoastră? Eu singur de mine am grijă. Nu am avut pe nimeni și nici nu am. Iată așa singur am grijă de mine, la anii aceștia. Părinții s-au dus de […] Articolul „Fiecare deputat să îngrijească un bătrân de la țară, ca să vadă cum e…” apare prima dată în AgroTV.