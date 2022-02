Dan Perciun: Cetățenii nu vor fi lăsați față în față cu povara facturilor în plină iarnă

18:30

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a discutat cu reprezentanții Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Sectorul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (ATIC). Subiectele abordate s-au referit la planurile și prioritățile Ministerului Economiei pentru sectorul IT; dezvoltarea Fintech în Republica Moldova; susținerea dezvoltării soluțiilor IT locale; necesitatea dezvoltării viziunii economice de dezvoltare a sectorului. În cadrul ședinței a … Articolul Ministrul Sergiu Gaibu a discutat cu membrii ATIC prioritățile în domeniul IT apare prima dată în Punctul pe i.