Bananele sau citricele importate, mai scumpe pe piața din Uzbekistan. DE CE?

Născut pe 17 iunie 2011, la San Diego, în SUA, Cristiano Ronaldo junior are parte de atenţia oamenilor datorită tatălui său. În ciuda faptului că familia sa are milioane, puştiul este nevoit să se supună unor reguli clare. De exemplu, nu are telefon mobil, iar fotbalistul care joacă pentru Manchester United nu pare să aibă […]