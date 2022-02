Un bărbat din Cristești s-a ales cu dosar penal, după ce a urcat la volan în stare de ebrietate

09:10

Vicepremierul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu a renunțat la compensațiile pentru gazele naturale oferite de stat. Oficialul se arată sceptic că mulți cetățeni îi vor urma exemplul, întrucât este conștient de faptul că majoritatea oamenilor duce cu mare greu povara facturilor. Andrei Spînu spune că așteaptă decizia ANRE... The post Andrei Spînu: Am renunțat la compensațiile pentru gazele naturale appeared first on Portal de știri.