FOTO Accident de GROAZĂ în județul Iași! Șapte persoane și-au pierdut viața

15:20

O companie suedeză folosește ciori pentru a curăța străzile și piețele de mucurile de țigară aruncate pe străzi și în piețe, relatează The Guardian. „Sunt păsări sălbatice care participă în mod voluntar”, a spus Christian Günther-Hanssen, fondatorul Corvid Cleaning. Fundația Keep Sweden Tidy spune că peste 1 miliard de mucuri de țigară sunt aruncate pe străzile Suediei în fiecare an, […] Articolul INCREDIBIL! O companie din Suedia folosește ciorile pentru a curăța străzile de mucurile de țigară apare prima dată în Realitatea.md.