Pe platforma de comunicare a primarilor, Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu îi închide gura Primarului general al capitalei, Ion Ceban. Replica edilului capitalei a fost una pe măsură

14:30

În cadrul vizitei de lucru, pe care primarul general Ion Ceban o efectuează în aceste zile la Sankt Petersburg, acesta din urmă a avut astăzi o întrevedere cu Guvernatorul orașului, Alexandr Dmitrievici Beglov. Edilul spune că a discutat mai multe subiecte actuale, dar și despre proiectele comune pe care ar putea fi realizate în continuare. [...] The post Ceban, la Sankt Petersburg: Cu cine a discutat și ce are de câștigat capitala în urma acestei vizite appeared first on politics.md.