Mesajul deputatei Larisa Voloh, președinta Comisiei administrație publică, cu prilejul Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administrația publică locală

Cu profundă durere am aflat despre trecerea in neființă a colegei noastre, doamna Svetlana Căpățînă. Membrii Comisiei agricultură și industrie alimentară exprimă sincere condoleanțe familiei îndurerate. Suntem alături de Dumneavoastră, în aceste zile de grea cumpănă şi împărtășim durerea irecuperabilei pierderi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Comisia agricultură și industrie alimentară