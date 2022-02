VIDEO // Renașterii Residence - cu un pas mai aproape de locuința visurilor tale

12:10

Liderii comisiei pentru Relații externe a Senatului american spun că sunt pe cale să aprobe „mama tuturor sancțiunilor” împotriva Rusiei, deoarece președintele rus Vladimir Putin are în vedere o invazie a Ucrainei, relatează The Guardian, preluat de Digi24. „Putin nu se va opri dacă crede că Occidentul nu va răspunde. Am văzut ce a făcut în 2008 în Georgia, am văzut ce a făcut în 2014 în Crimeea. Nu se va opri”, a spus Bob Menendez, președintele democrat al Comisiei. Menendez a spus că crede că...