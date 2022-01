Independența „republicilor” Lugansk și Donețk ar putea fi cerută de Duma de Stat la 14 februarie

11:10

Expertul economic de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță spune că evoluția cursului valutar pe parcursul anului este un fenomen neplăcut pentru agricultori. De asemenea, acest fenomen se repetă an de an. Practic, în fiecare primăvară leul are o tendință de depreciere, iar în toamnă – de apreciere. Primăvara, când agricultorii fac achiziții pentru startul lucrărilor […] Articolul Cursul valutar le joacă festa agricultorilor. Primăvara leul este slab, iar în toamnă prinde puteri apare prima dată în Bani.md.