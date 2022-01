Sandu, după ședința CSS: Prețurile majorate la nivel internațional sunt o cauză obiectivă pentru creșterea celor în țară. Guvernul va veni cu resurse suplimentare

15:20

Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, OrheiLand, care a atras de la deschidere milioane de copii și adulți, are acum intrările blocate de către polițiști, sub pretextul pandemiei de coronavirus. Asta în timp ce Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Orhei nu interzice activitatea OrheiLand, în contextul noilor restricții și limitări privind situația pandemică, instituite la nivelul întregii țări. În plus, parcurile de distracție de la Bălți, de pildă, dar și din alte localități din țară sunt deschise pentru toți. Prezența polițiștilor la OrheiLand nu are nicio legătură cu pandemia. Actuala guvernare, care în jumătate de an a provocat dezastru în toate domeniile, încearcă acum să distrugă OrheiLand, ca să nu existe nimic bun care să contrasteze cu răul lor, a declarat Ilan Șor, la inițiativa căruia a fost construit acest parc.