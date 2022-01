AGENDA parlamentară pentru luni, 31 ianuarie 2022

17:30

Cu profundă durere am aflat despre trecerea in neființă a colegei noastre, doamna Svetlana Căpățînă.Membrii Comisiei agricultură și industrie alimentară exprimă sincere condoleanțe familiei îndurerate.Suntem alături de Dumneavoastră, în aceste zile de grea cumpănă şi împărtășim durerea irecuperabilei pierderi.Dumnezeu s-o odihnească în pace.Comisia agricultură și industrie alimentară