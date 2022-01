Ninsorile puternice au paralizat nord-estul SUA; În mai multe oraşe stratul de zăpadă atinge 70 de centimetri

10:20

Elizabeth a II-a îşi lansează propriile mărci de ketchup şi sos brun, cu ingrediente de la Sandringham Regina Elizabeth a II-a, în vârstă de 95 de ani, a devenit ”regina ketchupului” prin lansarea propiului ketchup şi a unui sos brun, scrie New York Post. Potrivit tabloidului The Sun, ketchupul de roşii este ”ideal la micul dejun sau în orice alt moment al zilei” şi este ”aromat cu curmale, suc de mere şi condimente”, iar sosul brun are gustul şi consistenţa unui sos de friptură ”cu oţet şi miro...