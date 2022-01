video | „Ce colhoz, Doamne! Mi-ar fi rușine dacă aș fi moldovean”. Un vlogger critică reprezentanții R. Moldova la Eurovision 2022

11:20

O furtună de zăpadă puternică a paralizat nord-estul Statelor Unite, unde viscolul afectează peste 75 de milioane de locuitori. În New York și New Jersey a fost declarată stare de urgență, iar guvernatorul New York-ului i-a îndemnat pe oameni să rămână în casă și să-și facă provizii. Meteorologii vorbesc despre pericolul unui „ciclon-bombă” și „ninsori … Articolul foto | Nord-estul SUA se confruntă cu ninsori abundente cum nu au mai fost. Peste 75 de milioane de americani sunt afectați apare prima dată în ZUGO.