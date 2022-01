Prognoza METEO 30 ianuarie - Temperaturi pozitive pe parcursul zilei

07:20

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a venit cu o reacție după ce ieri, pediatrul Mihai Stratulat, s-a revoltat din cauza închiderii a 5 maternități din nordul țării. Ministra explică faptul că „fiecare spital raional pe lângă alte secții clinice dintotdeauna a avut și o maternitate. Fiecare spital raional are un Fondator - Consiliul raional, iar orice modificare în structura spitalului o poate realiza doar Fondatorul”. „Ministerul nu are atribuția și nu poate închide sau crea noi secții (cu excepția spitalelor republicane, unde are calitatea de Fondator)”, a scris Nemerenco, pe pagina de Facebook. Aceasta a venit și cu date statistice, care arată că în mandatul său de ministră două maternități și-au sistat activitatea, transmite unimedia.info.